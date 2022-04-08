В Японии за 2021 год зарегистрировано 170 случаев жестокого обращения с животными

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Токио, 7 апреля (Jiji Press). Число случаев жестокого обращения с животными в Японии, по которым полиция приняла меры, выросло по сравнению с предыдущим годом на 68 до 170 в 2021 году, что стало самым высоким уровнем с момента появления таких данных в 2010 году, сообщает Национальное полицейское агентство.

Предполагают, что этот рост отражает увеличение количества сообщений, поданных в полицию группами по защите животных и гражданами, в условиях повышенного общественного интереса к этому вопросу.

Полиция приняла меры в отношении 199 человек и двух групп по подозрению в нарушении закона о защите животных.

Из общего числа случаев жестокого обращения 95 были связаны с кошками и 60 – с собаками. Среди животных также были лошади, хорьки и попугаи.

В 81 случае животные были выброшены, а в 48 случаях животных не кормили должным образом или содержали в антисанитарных условиях. В 41 случае животные были убиты либо травмированы.

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