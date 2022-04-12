Компания Panasonic скоро откроет «умный город», использующий возобновляемые источники энергии

Новости

Суйта, преф. Осака, 10 апреля (Jiji Press). Крупная японская группа по производству электроники Panasonic Holdings Corp. собирается 29 апреля полностью открыть «смарт таун», «умный город» Суйта в городе Суйта в префектуре Осака в западной части Японии.

По словам компании, вся электроэнергия, потребляемая в городе, будет производиться с эффективным использованием возобновляемых источников энергии, что станет первым таким примером в Японии. 8 апреля представителям СМИ разрешили осмотреть «умный город».

«Умный город Суйта» был разработан совместно с другими компаниями, в том числе Kansai Electric Power Co.

«Важно, чтобы “умный город Суйта” продолжал развиваться, помогая повысить ценность этого района», – заявил на пресс-конференции 8 апреля генеральный директор Panasonic Holdings Group Кусуми Юки.

«Умный город», построенный на участке площадью 2,3 га, имеет в общей сложности 362 единицы жилья, в том числе для семей, пожилых людей и людей, нуждающихся в услугах по уходу на дому, чтобы позволить жителям многих поколений жить комфортной жизнью, говорится в сообщении компании. В городе также есть групповое жильё для людей с деменцией и детские учреждения, а также предлагается услуга проката велосипедов. В городе уже живут.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме