Компания Panasonic скоро откроет «умный город», использующий возобновляемые источники энергии
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Суйта, преф. Осака, 10 апреля (Jiji Press). Крупная японская группа по производству электроники Panasonic Holdings Corp. собирается 29 апреля полностью открыть «смарт таун», «умный город» Суйта в городе Суйта в префектуре Осака в западной части Японии.
По словам компании, вся электроэнергия, потребляемая в городе, будет производиться с эффективным использованием возобновляемых источников энергии, что станет первым таким примером в Японии. 8 апреля представителям СМИ разрешили осмотреть «умный город».
«Умный город Суйта» был разработан совместно с другими компаниями, в том числе Kansai Electric Power Co.
«Важно, чтобы “умный город Суйта” продолжал развиваться, помогая повысить ценность этого района», – заявил на пресс-конференции 8 апреля генеральный директор Panasonic Holdings Group Кусуми Юки.
«Умный город», построенный на участке площадью 2,3 га, имеет в общей сложности 362 единицы жилья, в том числе для семей, пожилых людей и людей, нуждающихся в услугах по уходу на дому, чтобы позволить жителям многих поколений жить комфортной жизнью, говорится в сообщении компании. В городе также есть групповое жильё для людей с деменцией и детские учреждения, а также предлагается услуга проката велосипедов. В городе уже живут.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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