Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ обнародовал план сокращения выбросов парниковых газов на 46% к 2030 году

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Токио, 22 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ обнародовал план по сокращению выбросов парниковых газов в стране к 2030 финансовому году на 46 процентов по сравнению с уровнем 2013 финансового года, что намного выше текущего целевого показателя сокращения на 26 процентов.

В своей речи на онлайн-саммите по климату, организованном в Соединённых Штатах, Суга также сказал: «Япония продолжит прилагать энергичные усилия в решении задачи достижения благородной цели по сокращению выбросов на 50 процентов».

Сокращение выбросов на 46% «определённо будет непростой задачей, – сказал Суга, но добавил: – Определяя амбициозную цель на высшем уровне, соответствующую следующей стратегии роста страны, которая исходит из мирового производства, Япония готова продемонстрировать своё лидерство в области декарбонизации во всем мире».

Для достижения цели правительство Суги планирует принять такие меры, как расширение использования возобновляемых и других чистых источников энергии, принятие мер по стимулированию инвестиций, чтобы ускорить декарбонизацию, и поддержку усилий, предпринимаемых по всей стране для решения проблемы глобального потепления.

Правительство Японии приняло целевой показатель сокращения выбросов на 26% в 2015 году. Весной прошлого года правительство рассмотрело возможность повышения целевого показателя, но не сделало этого.

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