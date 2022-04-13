Президент США Джо Байден обнародовал план визита в Японию в мае
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Вашингтон, 11 апреля (Jiji Press). Президент США Джо Байден обнародовал план посетить Японию в мае для участия в саммите стран Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который также входят Австралия и Индия.
В своём вступительном слове на встрече онлайн с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Байден сказал, что с нетерпением ждёт встречи с ним в Японии 24 мая во время встречи лидеров QUAD.
Это будет первый визит Байдена в Азию, включая Японию, с момента вступления в должность в январе прошлого года.
Посредством визита президент явно стремится утвердить присутствие Соединённых Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Китай продолжает делать гегемонистские шаги, в то время как международный порядок потрясён вторжением России в Украину. Считается, что эта поездка призвана ещё больше укрепить японско-американский союз и связи между странами четвёрки.
В Японии Байден планирует провести переговоры с премьер-министром Японии Кисидой Фумио отдельно от саммита Фумио. На переговорах два лидера раскритикуют акты насилия со стороны России и пояснят, что они отвергают любые попытки силой изменить статус-кво в Индо-Тихоокеанском регионе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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