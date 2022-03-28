Президент США Джо Байден может посетить Хиросиму или Нагасаки

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Хиросима, 26 марта (Jiji Press). Посол США в Японии Рам Эмануэль упомянул о возможности того, что президент США Джо Байден может посетить один из подвергшихся американской атомной бомбардировке городов – Хиросиму или Нагасаки.

На вопрос, будет ли он призывать Байдена посетить японские города, Эмануэль сказал журналистам, что, по его мнению, Байден скажет, что хочет посетить любой из двух, если не оба.

Если такой визит состоится, Байден станет вторым действующим президентом США, посетившим японский город, подвергшийся атомной бомбардировке, после бывшего президента Барака Обамы, который посетил Хиросиму в мае 2016 года.

Эмануэль сделал это замечание после посещения Мемориального парка мира в Хиросиме вместе с премьер-министром Японии Кисидой Фумио.

В Хиросиме Эмануэль и Кисида обсудили политические планы, в том числе ожидаемую поездку Байдена в Японию.

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