В Японии в возрасте 96 лет умер Цубои Сунао, лидер пострадавших от атомной бомбардировки Хиросимы
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 27 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и выжившие после атомной бомбы (хибакуся) выразили соболезнования в связи со смертью Цубои Сунао, лидера группы хибакуся, возглавлявшего кампании за ядерное разоружение.
«Я от всего сердца отдаю дань уважения Цубою. В душе мы полны решимости продвигать его идеи», – сказал Кисида в своём сообщении в Twitter.
«Цубои много раз сотрудничал и делился с нами своим мнением в стремлении к миру без ядерного оружия», – добавил он, отметив, что Цубои, один из трёх сопредседателей Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб Нихон хиданкё, присутствовал на мероприятии, когда президент США Барак Обама посетил подвергшийся атомной бомбардировке город Хиросима в мае 2016 года.
Хиросима была разрушена атомной бомбой США 6 августа 1945 года, в последние дни Второй мировой войны. Три дня спустя та же участь постигла город Нагасаки.
Цубои умер от аритмии, вызванной анемией, 24 октября в городской больнице Хиросимы в возрасте 96 лет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 200 человек, подвергшихся радиоактивному «чёрному дождю», подали заявления на получение сертификатов пострадавших от атомной бомбардировки
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил, что правительство окажет широкомасштабную помощь пострадавшим от «чёрного дождя»
- Высокий суд Японии признал пострадавших от «чёрного дождя» жертвами атомной бомбардировки
- Жертвы атомных бомбардировок призывают Байдена содействовать ядерному разоружению
- Движение за ликвидацию ядерного оружия сегодня: новая значимость Хиросимы и Нагасаки
- Хибакуся призвали Японию подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Япония отказалась подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Суд в Японии признал пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»
- Верховный суд Японии отклонил исковые заявления о лучевой болезни от атомной бомбардировки
- Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
- [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
- Хиросима как памятник жизни
- Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире