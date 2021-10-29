В Японии в возрасте 96 лет умер Цубои Сунао, лидер пострадавших от атомной бомбардировки Хиросимы

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Токио, 27 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и выжившие после атомной бомбы (хибакуся) выразили соболезнования в связи со смертью Цубои Сунао, лидера группы хибакуся, возглавлявшего кампании за ядерное разоружение.

«Я от всего сердца отдаю дань уважения Цубою. В душе мы полны решимости продвигать его идеи», – сказал Кисида в своём сообщении в Twitter.

«Цубои много раз сотрудничал и делился с нами своим мнением в стремлении к миру без ядерного оружия», – добавил он, отметив, что Цубои, один из трёх сопредседателей Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб Нихон хиданкё, присутствовал на мероприятии, когда президент США Барак Обама посетил подвергшийся атомной бомбардировке город Хиросима в мае 2016 года.

Хиросима была разрушена атомной бомбой США 6 августа 1945 года, в последние дни Второй мировой войны. Три дня спустя та же участь постигла город Нагасаки.

Цубои умер от аритмии, вызванной анемией, 24 октября в городской больнице Хиросимы в возрасте 96 лет.

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