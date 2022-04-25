Правительство Японии заявило о планах создания японского квантового компьютера в 2022 финансовом году

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Токио, 22 апреля (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что планирует разработать первый японский квантовый компьютер в 2022 финансовом году, который заканчивается в марте следующего года.

Этот план был включён в новую стратегию правительства по содействию развитию квантовых технологий посредством сотрудничества государственного и частного сектора.

Квантовая технология «чрезвычайно важна с точки зрения экономической безопасности, формируя основу будущей борьбы за гегемонию между странами», заявило правительство.

Конкуренция за квантовые технологии усиливается, особенно среди западных стран и Китая. Криптографическая связь с использованием этой технологии очень надёжна, что делает её полезной для национальной безопасности.

Квантовые компьютеры позволяют значительно ускорить вычисления.

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