В Японии рассматривают возможность разработки совместно с Великобританией нового истребителя для замены F-2

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Токио, 16 мая (Jiji Press). Японское правительство рассматривает возможность совместной разработки истребителя нового поколения, который заменит существующий F-2 для Воздушных сил самообороны, сообщили информированные источники.

В ходе переговоров 5 мая премьер-министр Кисида Фумио и его британский коллега Борис Джонсон подтвердили, что их страны согласуют обзор совместной программы развития к концу года.

Военные ведомства двух стран намерены начать переговоры о подробностях сотрудничества.

С японской стороны проектирование и разработку возглавит Mitsubishi Heavy Industries Ltd., планируя разработать планер и другие компоненты совместно с британским аэрокосмическим и оборонным гигантом BAE Systems PLC.

Двигатель же, скорее всего, будет совместно разработан японской IHI Corp и британской Rolls-Royce PLC.

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