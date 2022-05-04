Япония и Таиланд подписали соглашение о передаче оборонных технологий

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Бангкок (Jiji Press) -- 2 мая Япония и Таиланд подписали соглашение о передаче японского оборонительного вооружения и технологий в Таиланд с целью упрочить сотрудничество в области обороны между двумя странами.

Договор был подписан во время встречи на высшем уровне премьер-министра Японии Кисиды Фумио с его тайским коллегой Праютом Чан-Очей в Бангкоке.

Лидеры Японии и Таиланда подтвердили намерение обеих стран сотрудничать в области обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, чтобы противостоять растущему экономическому и военному влиянию Китая.

В отношении российского вторжения в Украину Кисида и Прают заявили, что не потерпят посягательств на суверенитет и территориальную целостность, а также силового изменения статус-кво ни в одном из регионов.

Оба лидера заявили, что они выступают против применения оружия массового уничтожения или угроз его применения.

共同記者発表後、握手する岸田文雄首相（左）とタイのプラユット首相＝２日、バンコク（ＥＰＡ時事）

歓迎式典に臨む岸田文雄首相（左から３人目）とタイのプラユット首相（左から２人目）＝２日、バンコク（ＡＦＰ時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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