Япония и Таиланд подписали соглашение о передаче оборонных технологий
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Бангкок (Jiji Press) -- 2 мая Япония и Таиланд подписали соглашение о передаче японского оборонительного вооружения и технологий в Таиланд с целью упрочить сотрудничество в области обороны между двумя странами.
Договор был подписан во время встречи на высшем уровне премьер-министра Японии Кисиды Фумио с его тайским коллегой Праютом Чан-Очей в Бангкоке.
Лидеры Японии и Таиланда подтвердили намерение обеих стран сотрудничать в области обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, чтобы противостоять растущему экономическому и военному влиянию Китая.
В отношении российского вторжения в Украину Кисида и Прают заявили, что не потерпят посягательств на суверенитет и территориальную целостность, а также силового изменения статус-кво ни в одном из регионов.
Оба лидера заявили, что они выступают против применения оружия массового уничтожения или угроз его применения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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