Кисида «серьезно обеспокоен» возможным применением ядерного оружия Россией

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Токио (Jiji Press) -- 28 апреля на заседании комитета Кабинета министров премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил серьезную озабоченность из-за вероятного применения Россией ядерного оружия в Украине.

По словам Кисиды, он очень обеспокоен вероятностью применения Москвой ядерного оружия в своей войне против восточноевропейского соседа.

Отметив, что Япония является единственной страной мира, пережившей атомную бомбардировку, Кисида подчеркнул, что «не только возможность, но и угрозы применить ядерное оружие должны быть полностью исключены».

Он подчеркнул важность наращивания собственного оборонного потенциала для обеспечения национальной безопасности Японии, а также укрепление сил сдерживания и реагирования японо-американского альянса путем пересмотра стратегии национальной безопасности в конце года.

Поддержка расширенной программы сдерживания со стороны Соединенных Штатов уже является «существенной», отметил Кисида.







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