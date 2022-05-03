Япония и Вьетнам выступают против применения ядерного оружия

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Ханой  (Jiji Press) --  1 мая премьер-министр Японии Кисида Фумио и его вьетнамский коллега Фам Минь Тинь договорились о совместном заявлении относительно применения оружия массового уничтожения, включая ядерное оружие.

Оба лидера подтвердили свое неприятие угроз применения оружия массового уничтожения и фактического применения этого оружия после неоднократных угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие на фоне вторжения его страны в Украину.

На встрече во вьетнамской столице Ханое Кисида и Тинь также подтвердили важность уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Они призвали к немедленному прекращению огня и подчеркнули важность оказания Украине гуманитарной помощи.

«Любое силовое изменение статус-кво где бы то ни было совершенно неприемлемо», - сказал Кисида на совместной с Тинем пресс-конференции.

 

歓迎式典に臨むベトナムのファム・ミン・チン首相（前列左）と岸田文雄首相（同中）＝１日、ハノイ（ＡＦＰ時事）

会談を前に握手する岸田文雄首相（左）とベトナムのファム・ミン・チン首相＝１日、ハノイ（ＡＦＰ時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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