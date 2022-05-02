Япония ищет согласия с Монголией в вопросе противодействия вторжению России в Украину

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Токио, 1 мая (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса 1 мая выступил за единство с Монголией в противодействии вторжению России в Украину.

Во время своего визита в столицу Монголии Улан-Батор Хаяси сказал своей коллеге Батмунхийн Батцэцэг, что вторжение «подрывает основы международного порядка».

«Настоятельно требуется солидарность международного сообщества», – сказал Хаяси, попросив Монголию сотрудничать в усилиях по прекращению российской агрессии.

Два министра также договорились о двустороннем сотрудничестве для решения вопросов, связанных с похищением Северной Кореей японских граждан, а также с ядерными и ракетными программами развития.

Батцэцэг отметила важность немедленного прекращения огня между Россией и Украиной, заявил Хаяси журналистам на онлайн-брифинге.

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