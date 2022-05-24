Президент США Джо Байден объявил о создании Индо-Тихоокеанской экономической структуры
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Токио, 23 мая (Jiji Press). Президент США Джо Байден официально объявил в Токио о запуске Индо-Тихоокеанского экономической структуры, направленного на избавление от чрезмерной зависимости от Китая в свете экономической безопасности.
Инициатива США направлена на создание нового экономического порядка вместе с демократическими союзниками и партнёрами в Азии после выхода Вашингтона из рамок свободной торговли Транстихоокеанского партнёрства в 2017 году при администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил, что Япония присоединится к структуре, в результате чего страны-участницы будут подчиняться общим правилам торговли и инвестиций в четырех областях: торговля, включая цифровую экономику, цепочки поставок, инфраструктура и декарбонизация, а также налогообложение и меры по борьбе с коррупцией.
Первоначально в структуре принимают участие 13 стран, включая Японию, США, Индию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, Индонезию и Сингапур.
На 13 стран приходится около 40% мирового валового внутреннего продукта, что выше, чем доля Регионального всеобъемлющего экономического партнерства между 15 странами, включая Японию, Китай и Южную Корею, и доля ТТП, состоящей из 11 членов, включая Японию и Австралию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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