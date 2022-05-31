В Японии зарегистрирован первый «чрезвычайно жаркий день» в этом году

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Токио, 29 мая (Jiji Press). По данным Метеорологического агентства, температура поднялась выше 35 градусов по Цельсию в двух городах на востоке Японии 29 мая, это первый «чрезвычайно жаркий» день в стране в этом году.

Максимальная дневная температура составила 35,2 градуса в городе Такасаки префектуры Гумма и городе Сано префектуры Тотиги. «Чрезвычайно жаркие» дни определяются как дни, когда температура поднимается до 35,0 градусов или выше.

В городе Тадзими, префектура Гифу, отмечена температура в 34,9 градуса, новый рекордный максимум для этого места за май.

Среди крупных городов центральном районе Тиёда в Токио, в Осаке и Нагоя зафиксировали 31,2 градуса, 31,8 градуса и 33,1 градуса соответственно. В этих трёх местах погода характеризовалась как «день середины лета», когда максимальная температура составляла 30 градусов и выше.

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