В Японии зарегистрирован первый «чрезвычайно жаркий день» в этом году
НовостиЖизнь Экология
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 29 мая (Jiji Press). По данным Метеорологического агентства, температура поднялась выше 35 градусов по Цельсию в двух городах на востоке Японии 29 мая, это первый «чрезвычайно жаркий» день в стране в этом году.
Максимальная дневная температура составила 35,2 градуса в городе Такасаки префектуры Гумма и городе Сано префектуры Тотиги. «Чрезвычайно жаркие» дни определяются как дни, когда температура поднимается до 35,0 градусов или выше.
В городе Тадзими, префектура Гифу, отмечена температура в 34,9 градуса, новый рекордный максимум для этого места за май.
Среди крупных городов центральном районе Тиёда в Токио, в Осаке и Нагоя зафиксировали 31,2 градуса, 31,8 градуса и 33,1 градуса соответственно. В этих трёх местах погода характеризовалась как «день середины лета», когда максимальная температура составляла 30 градусов и выше.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Средняя температура 2021 года была на 0,61 градуса выше средней за 30 лет: третий по величине уровень за всю историю наблюдений Японского метеорологического агентства
- Лидеры G-20 не смогли договориться о целевом году мер по борьбе с изменением климата
- Нобелевская премия по физике 2021 года: Манабэ Сюкуро, его работы по созданию климатических моделей и список родившихся в Японии нобелевских лауреатов
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ обнародовал план сокращения выбросов парниковых газов на 46% к 2030 году
- Япония прекратит экспорт угольных электростанций
- «Я не знаю», «Какая разница?»: в Японии менее 30% восемнадцатилетних поддерживают мнение Греты Тунберг о глобальном потеплении