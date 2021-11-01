Лидеры G-20 не смогли договориться о целевом году мер по борьбе с изменением климата

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Рим, 31 октября (Jiji Press). Лидеры Группы 20 стран с развитой и развивающейся экономикой не смогли согласовать целевой год для борьбы с изменением климата в мире, хотя подчеркнули свою решимость сократить выбросы парниковых газов.

Борьба с изменением климата была основным пунктом повестки дня двухдневного саммита G-20 в Риме в течение всего дня. Участники пытались найти точки соприкосновения, но их усилия натолкнулись на препятствие, поскольку развитые члены по-прежнему расходились в мнениях с Китаем и Россией, согласно источникам, имевшим доступ к встрече.

«Мы обязуемся бороться с критической и неотложной угрозой изменения климата», – заявили участники в принятой на саммите декларации лидеров, сославшись на «необходимость активизировать глобальные усилия, необходимые для достижения целей Парижского соглашения».

Но они лишь признали важность достижения глобальных нулевых выбросов парниковых газов «примерно к середине века», не установив конкретный целевой год для достижения этой цели.

Парижское соглашение 2015 года, международная основа для борьбы с изменением климата, призывает в качестве необязательной цели ограничить повышение средней глобальной температуры до 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями.

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