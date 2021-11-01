Лидеры G-20 не смогли договориться о целевом году мер по борьбе с изменением климата
НовостиПолитика Экология
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Рим, 31 октября (Jiji Press). Лидеры Группы 20 стран с развитой и развивающейся экономикой не смогли согласовать целевой год для борьбы с изменением климата в мире, хотя подчеркнули свою решимость сократить выбросы парниковых газов.
Борьба с изменением климата была основным пунктом повестки дня двухдневного саммита G-20 в Риме в течение всего дня. Участники пытались найти точки соприкосновения, но их усилия натолкнулись на препятствие, поскольку развитые члены по-прежнему расходились в мнениях с Китаем и Россией, согласно источникам, имевшим доступ к встрече.
«Мы обязуемся бороться с критической и неотложной угрозой изменения климата», – заявили участники в принятой на саммите декларации лидеров, сославшись на «необходимость активизировать глобальные усилия, необходимые для достижения целей Парижского соглашения».
Но они лишь признали важность достижения глобальных нулевых выбросов парниковых газов «примерно к середине века», не установив конкретный целевой год для достижения этой цели.
Парижское соглашение 2015 года, международная основа для борьбы с изменением климата, призывает в качестве необязательной цели ограничить повышение средней глобальной температуры до 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Нобелевская премия по физике 2021 года: Манабэ Сюкуро, его работы по созданию климатических моделей и список родившихся в Японии нобелевских лауреатов
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ обнародовал план сокращения выбросов парниковых газов на 46% к 2030 году
- Япония прекратит экспорт угольных электростанций
- «Я не знаю», «Какая разница?»: в Японии менее 30% восемнадцатилетних поддерживают мнение Греты Тунберг о глобальном потеплении
- В Японии упростят систему закупок энергии из возобновляемых источников
- Министерство окружающей среды Японии сообщает о рекордно низких показателях выбросов парниковых газов
- Япония на пути к возобновляемым источникам энергии
- Япония ожидает увеличения доли возобновляемых источников энергии до 50-60%
- В серии Toyota Lexus к 2025 году будут доминировать электромобили
- Япония отстаёт от других стран в переходе на новые типы автомобилей
- Япония запретит продажу новых микролитражек с исключительно бензиновым двигателем
- Продажи новых автомобилей в Японии: доминируют компактные и гибридные машины
- «Уход от бензина» во второй половине 2030-х: все новые автомобили – на электрическом ходу
- Япония увеличит размер субсидии на покупку электромобилей
- В Японии с середины 2030-х годов запретят продажу автомобилей с бензиновыми двигателями
- Довести до 30% долю электромобилей в 2030 году: производителям вменяется в обязанность ускорить улучшение эффективности расходования топлива
- Японские автопроизводители стремятся разработать мобильные источники энергии на случай стихийных бедствий
- Стимулировать использование водорода: Toyota предложит рынку модульные блоки для автомобилей на топливных элементах
- Toyota выпустит подключаемый гибрид RAV4 для Японии и США
- Toyota представляет электрическое средство передвижения, напоминающее самокат
- «Тойота»: ограничение импорта автомобилей в США приведёт к рецессии
- Toyota совместно с JAXA намерена разработать луноход
- Новый облик токийских такси
- Использование водорода изменяет структуру энергетики
- Испытания «водородного поезда»: JR East рассчитывает на коммерческое использование в 2024 году
- Первые водородные скутеры «Судзуки» вышли на японские дороги