Средняя температура 2021 года была на 0,61 градуса выше средней за 30 лет: третий по величине уровень за всю историю наблюдений Японского метеорологического агентства

Средняя температура 2021 года была на 0,61 градуса выше средней за 30 лет: третий по величине уровень за всю историю наблюдений Японского метеорологического агентстваЭкология
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Японское метеорологическое агентство недавно опубликовало «Сводка погоды Японии в 2021 году». Среднегодовая температура в Японии рассчитывается на основе данных из 15 точек, менее затронутых урбанизацией, по всей стране. Рекордно высокий показатель был зарегистрирован в 2020 году, второй по величине – в 2019 году, в последние годы тенденция глобального потепления стала особенно заметной.
Среднегодовая температура по регионам в 2021 году, определяемая по данным наблюдений в 153 точках страны, была выше средней на 0,8 градуса на севере Японии (Хоккайдо, Тохоку), на 0,7 градуса – на востоке Японии, на 0,6 градуса – в западной части, на 0,4 градуса – на Окинаве и Амами.
По данным сводки агентства, средняя глобальная температура (среднее значение температуры у поверхности земли и температуры воды поверхности моря) в 2021 году была на 0,22 градуса выше средней и шестой по величине с момента начала сбора такой статистики в 1891 году.
При этом годовое количество осадков, определённое по данным из 51 пункта по всей стране, было на 213,4 мм больше среднего, поскольку в августе фронт дождей остановился вблизи Хонсю и во многих регионах шли сильные дожди, в основном в восточной и западной Японии.
По регионам в северной части Японии выпало на 6% больше осадков, в восточной Японии – на 13%, в западной Японии – на 15%. На Окинаве и Амами количество осадков было на 4% меньше среднего значения.
Фотография к заголовку: PIXTA
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