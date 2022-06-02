Американский истребитель сбросил топливный бак на Окинаве

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Токио, 31 мая (Jiji Press). Американский истребитель сбросил топливный бак в море, прежде чем приземлиться на базе Кадэна в самой южной префектуре Японии Окинава 29 мая, заявили официальные лица министерства обороны Японии.

Топливный бак был обнаружен местным жителем на берегу окинавского поселка Хигаси 30 мая. После сообщения о баке министерство подтвердило его после переговоров с американской стороной.

На пресс-конференции 31 мая министр обороны Киси Нобуо заявил, что топливный бак был сброшен из соображений безопасности. «Нам сказали, что (сторона США) приложит усилия для безопасного удаления бака», – добавил он.

По словам источников, пятиметровый бак, когда его нашли, не имел серьезных повреждений и издавал запах бензина.

Истребитель FA-18 базируется на авианосце USS Ronald Reagan, принадлежащем пятому авиакрылу ВМС США.

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