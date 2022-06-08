Россия приостановила действие соглашения о рыболовстве с Японией

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Токио, 7 июня (Jiji Press). 6 июня МИД России заявил, что страна приостановила действие соглашения с Японией о безопасной эксплуатации японских рыболовных судов в водах вблизи спорных северо-западных островов Тихого океана.

Япония не произвела платежи по соглашению, заявила пресс-секретарь министерства Мария Захарова. По её словам, Россия была вынуждена приостановить выполнение соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.

В соответствии с соглашением обе стороны каждый год обсуждают детали японских рыболовных операций в водах вблизи островов, включая сроки и количество рыбы, разрешённой для вылова. Приостановка действия соглашения может привести к тому, что японские рыболовные суда не смогут там работать.

Россия была разочарована японскими санкциями, введёнными в связи с её вторжением в Украину. В марте Россия приостановила переговоры по мирному договору с Японией, в том числе переговоры по их территориальному спору об островах, контролируемых Москвой и на которые претендует Токио.

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