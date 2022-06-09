Япония выразила сожаление в связи с прекращением действия Россией пакта о рыболовстве
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Токио, 8 июня (Jiji Press). Односторонняя приостановка Россией действия соглашения об охране операций японских рыболовных судов в водах вблизи спорных северо-западных островов Тихого океана вызывает сожаление, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.
Япония планирует провести переговоры с Россией, чтобы разрешить японским рыболовецким судам работать там в разгар осеннего промыслового сезона в соответствии с соглашением, заявил Мацуно на пресс-конференции.
Россия приостановила действие соглашения 1998 года в ответ на санкции Японии против России за её вторжение в Украину, что, как ожидается, приведет к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений, считают эксперты.
Правительства Японии и России ежегодно договариваются о конкретных условиях, включая размер улова, чтобы гарантировать, что Москва не будет вмешиваться в японские рыболовные операции в водах.
7 июня МИД России объявил о приостановке действия соглашения. В своём заявлении он раскритиковал Японию за замораживание платежей, предусмотренных соглашением, затягивание с подписанием ежегодного имплементационного документа об оказании безвозмездной технической помощи Сахалинской области, что, по его словам, является неотъемлемым элементом функционирования соглашения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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