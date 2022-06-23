Japan Farm Group резко повышает цены на корма для скота

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Токио, 22 июня (Jiji Press). Национальная федерация сельскохозяйственных кооперативов Японии (Дзэнно) объявила, что поднимет цены на комбикорма для скота в июле-сентябре на рекордные 11 400 йен за тонну в среднем по сравнению с предыдущим кварталом.

Средняя цена растёт четвёртый квартал подряд, и рост более чем в два раза превысил предыдущий рекорд, установленный в апреле-июне 2021 года.

Резкий скачок цен отразил повышение цен на кукурузу и другое фуражное зерно после вторжения России в Украину, а также более высокие затраты на импорт из-за ослабления йены по отношению к другим основным валютам.

Ожидается, что баланс спроса и предложения на кукурузу, на долю которой приходится 50% комбикормов, во всём мире останется напряженным, считает Дзэнно.

На цены на соевый шрот повлиял рост транспортных расходов после смены поставщиков, а также более высокие расходы на морские перевозки из-за резкого роста цен на сырую нефть.

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