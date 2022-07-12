На поминальной церемонии по Абэ Синдзо присутствовали премьер-министр Кисида и министр финансов США

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Токио, 11 июля (Jiji Press). Поминки по покойному бывшему премьер-министру Синдзо Абэ прошли вечером 10 июля в храме Дзодзёдзи в квартале Сибакоэн токийского района Минато, главной скорбящей была его жена Акиэ.

На церемонии присутствовали премьер-министр Кисида Фумио, вице-президент правящей Либерально-демократической партии Асо Таро, а также бывший премьер-министр Суга Ёсихидэ, занимавший пост генерального секретаря в кабинете Абэ, и бывший генеральный секретарь ЛДП Исиба Сигэру, который конкурировал с Абэ за лидерство в ЛДП.

Министр финансов США Джанет Йеллен, прибывшая в Японию для переговоров со своим японским коллегой, также прибыла на поминки вместе с послом США в Японии Рамом Эмануэлем.

Император Японии Нарухито и императрица Масако направили камергера с выражениями соболезнования, сообщает Управление императорского двора.

По словам участников, в зале была выставлена фотография улыбающегося Абэ в рубашке без галстука, а также было показано видео, на котором его жена поёт а Абэ играет на фортепиано.

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