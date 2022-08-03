В Хиросиме и Нагасаки предупреждают об опасности ядерного оружия

Общество Политика

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Нью-Йорк (Jiji Press) -- 1 августа в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где в настоящий момент проходит конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, представители японских префектур Хиросима и Нагасаки провели симпозиум по ядерному разоружению и устойчивому развитию.

«Ядерное оружие представляет несомненную угрозу устойчивому будущему», - заявил на симпозиуме губернатор Хиросимы Юдзаки Хидэхико.

Губернатор Нагасаки Оиси Кэнго, также присутствовавший на мероприятии, напомнил, что Хиросима и Нагасаки остаются единственными городами на Земле, пострадавшими от атомных бомбардировок.

США нанесли ядерный бомбовый удар по Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны в 1945 году.

Японские губернаторы высказали опасения, что Россия, осуществляющая вторжение в Украину, способна применить ядерное оружие.

１日、ニューヨークの国連本部で、核軍縮と持続可能性に関するシンポジウムに参加する湯崎英彦広島県知事（前列右から２人目）と大石賢吾長崎県知事（同３人目）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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