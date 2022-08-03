В Хиросиме и Нагасаки предупреждают об опасности ядерного оружия
НовостиОбщество Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нью-Йорк (Jiji Press) -- 1 августа в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где в настоящий момент проходит конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, представители японских префектур Хиросима и Нагасаки провели симпозиум по ядерному разоружению и устойчивому развитию.
«Ядерное оружие представляет несомненную угрозу устойчивому будущему», - заявил на симпозиуме губернатор Хиросимы Юдзаки Хидэхико.
Губернатор Нагасаки Оиси Кэнго, также присутствовавший на мероприятии, напомнил, что Хиросима и Нагасаки остаются единственными городами на Земле, пострадавшими от атомных бомбардировок.
США нанесли ядерный бомбовый удар по Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны в 1945 году.
Японские губернаторы высказали опасения, что Россия, осуществляющая вторжение в Украину, способна применить ядерное оружие.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Движение за ликвидацию ядерного оружия сегодня: новая значимость Хиросимы и Нагасаки
- Хибакуся призвали Японию подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Япония отказалась подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Суд в Японии признал пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»
- Верховный суд Японии отклонил исковые заявления о лучевой болезни от атомной бомбардировки
- Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
- [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
- Хиросима как памятник жизни
- Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире
Нагасаки Хиросима атомная бомба ядерное оружие ядерное разоружение / сокращение ядерных вооружений Jiji Press