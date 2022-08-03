В Хиросиме и Нагасаки предупреждают об опасности ядерного оружия

Новости

Нью-Йорк (Jiji Press) -- 1 августа в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где в настоящий момент проходит конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, представители японских префектур Хиросима и Нагасаки провели симпозиум по ядерному разоружению и устойчивому развитию.

«Ядерное оружие представляет несомненную угрозу устойчивому будущему», - заявил на симпозиуме губернатор Хиросимы Юдзаки Хидэхико.

Губернатор Нагасаки Оиси Кэнго, также присутствовавший на мероприятии, напомнил, что Хиросима и Нагасаки остаются единственными городами на Земле, пострадавшими от атомных бомбардировок.

США нанесли ядерный бомбовый удар по Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны в 1945 году.

Японские губернаторы высказали опасения, что Россия, осуществляющая вторжение в Украину, способна применить ядерное оружие.





[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме