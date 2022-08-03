Японский институт добавляет украинский язык в свое приложение для перевода

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Токио, 2 августа (Jiji Press) -- В мультиязычное приложение для перевода речи, разработанное одним из японских научно-исследовательских институтов, был добавлен украинский язык. Это сделано с целью поддержать украинских переселенцев, покинувших свою страну после вторжения России, заявил во вторник министр связи и массовых коммуникаций Канэко Ясуси .

Приложение для смартфона VoiceTra, разработанное Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий, находящимся в ведении министерства связи и массовых коммуникаций, можно скачать бесплатно.

Приложение помогает переводить речь на 31 языке, включая испанский и вьетнамский. Оно предназначено для перевода разговорной речи, в частности разговоров в магазине и в транспорте.

По словам Канэко, прозвучавшим на пресс-конференции, приложение будет особенно полезно местным органам власти и тем, кто помогает переселенцам.

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