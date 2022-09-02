Россия одобрила инвестиции Mitsubishi в новую компанию-оператор проекта «Сахалин-2»

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Токио, 1 сентября (Jiji Press). Правительство России одобрило план японского торгового дома Mitsubishi Corp. по приобретению 10-процентной доли в новом российском операторе нефтегазового проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России.

Соответствующее постановление правительства было размещено на сайте правительства России 31 августа.

Это объявление было сделано на следующий день после того, как Москва заявила, что дала другому японскому трейдеру Mitsui & Co. разрешение на покупку 12,5% акций нового оператора проекта «Сахалин-2», который имеет решающее значение для закупок сжиженного природного газа в Японии.

Решения российского правительства об одобрении инвестиционных планов двух японских трейдеров означают, что был достигнут прогресс в сохранении интересов Японии в проекте.

Некоторые эксперты, однако, говорят, что детали сделок будут решаться на основе переговоров между японскими фирмами и российской стороной, и ещё неизвестно, сможет ли Япония продолжать стабильные закупки СПГ.

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