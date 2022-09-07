Япония проведет расследование в Силах самообороны в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах
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Токио, 6 сентября (Jiji Press). Министр обороны Японии Хамада Ясукадзу сообщил, что он приказал провести специальное расследование, охватывающее все Силы самообороны, в ответ на обвинения в сексуальных домогательствах.
Специальная проверка будет проведена после того, как 22-летняя Гонои Рина, ранее служившая в Силах самообороны, обратилась к третьей стороне с просьбой провести повторное расследование предполагаемого сексуального насилия, совершенного её тогдашними коллегами в прошлом году.
«Домогательства – это нарушение основных прав человека, и их не должно быть», – заявил Хамада на пресс-конференции.
Впервые за пять лет министерство проводит специальную оборонную проверку, в ходе которой Управление генерального инспектора по соблюдению правовых норм самостоятельно расследует злоупотребления служебным положением.
Последняя такая проверка была проведена в связи со скандалом, связанным с сокрытием ежедневных отчетов о действиях войск Сил самообороны в Южном Судане, куда они были отправлены для участия в миротворческой миссии ООН.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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