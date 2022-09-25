Количество столетних японцев впервые превысило 90 000
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Токио, 16 сентября (Jiji Press). -- Впервые за всю историю с начала наблюдений число японцев в возрасте 100 лет и более превысило 90 000 человек сообщило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии. В четверг количество столетних японцев достигло 90 526 человек.
Эта цифра, основанная на базовых данных реестра резидентов Японии, демонстрирует рост на 4 016 человек по сравнению с предыдущим годом. Таким образом рекорд роста количества столетних японцев фиксируется уже 52 года подряд, заявили в министерстве в понедельник в преддверии Дня почитания старших.
Количество женщин в возрасте старше 100 лет достигло 80 161 человек, или 88,6 процента от общей численности населения.
Соответствующую статистику начали вести в 1963 году, когда в Японии насчитывалось всего 153 человека в возрасте ста лет и старше. В 1981 году их число уже превысило 1000 человек, в 1998 году - 10 000, а в 2012 году - 50 000.
По словам представителя министерства, количество пожилых людей в возрасте 100 лет и старше растет благодаря улучшению медицинского обслуживания и совершенствованию методик ухода за пожилыми людьми, однако темпы роста замедляются.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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