Бывшая заведующая детским садом и воспитательница признали себя виновными в смерти ребёнка в автобусе от теплового удара
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Фукуока, 26 сентября (Jiji Press). Бывший директор и воспитатель детского сада в Накама, префектура Фукуока на юго-западе Японии, признали себя виновными в профессиональной халатности, приведшей к смерти от теплового удара 5-летнего мальчика в июле прошлого года после того, как его забыли в школьном автобусе.
В первый день судебного разбирательства в окружном суде Фукуока бывшая директор школы Ураками Ёко (45 лет), и воспитательница Тоба Норико (59 лет), признали, что не проконтролировали выход всех детей из автобуса, в котором находился мальчик Куракакэ Тома.
Согласно обвинительному заключению, обвиняемые заперли автобус около 8:30 утра 29 июля 2021 года, не заметив, что мальчик всё ещё находится внутри.
Согласно обвинительному акту, мальчик оставался в автобусе примерно до 17:15. Ураками вела автобус, а Тоба отвечала за высадку детей.
В повторном эксперименте, проведенном полицией префектуры Фукуока, температура в автобусе со всеми закрытыми окнами превысила 50 градусов по Цельсию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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