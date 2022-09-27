Бывшая заведующая детским садом и воспитательница признали себя виновными в смерти ребёнка в автобусе от теплового удара

Новости

Фукуока, 26 сентября (Jiji Press). Бывший директор и воспитатель детского сада в Накама, префектура Фукуока на юго-западе Японии, признали себя виновными в профессиональной халатности, приведшей к смерти от теплового удара 5-летнего мальчика в июле прошлого года после того, как его забыли в школьном автобусе.

В первый день судебного разбирательства в окружном суде Фукуока бывшая директор школы Ураками Ёко (45 лет), и воспитательница Тоба Норико (59 лет), признали, что не проконтролировали выход всех детей из автобуса, в котором находился мальчик Куракакэ Тома.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые заперли автобус около 8:30 утра 29 июля 2021 года, не заметив, что мальчик всё ещё находится внутри.

Согласно обвинительному акту, мальчик оставался в автобусе примерно до 17:15. Ураками вела автобус, а Тоба отвечала за высадку детей.

В повторном эксперименте, проведенном полицией префектуры Фукуока, температура в автобусе со всеми закрытыми окнами превысила 50 градусов по Цельсию.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме