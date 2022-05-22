Снижение рождаемости в Японии: доля детей среди населения составила всего 11,7%

Число детей в Японии сокращается 41 год подряд. Взрослым стоит серьёзно задуматься, что делать, чтобы поколение нынешних детей, которому придётся поддерживать всё большее количество старших поколений, могло жить с надеждой.

Расчётная численность детей в возрасте до 15 лет (по состоянию на 1 апреля) в этом году опубликована Министерством внутренних дел и коммуникаций 5 мая. Она составила 14,65 миллиона человек, что на 250 000 человек меньше, чем в предыдущем году, и падает начиная с 1982 года уже 41-й год подряд. Это новый рекордно низкий уровень с момента начала сбора сопоставимой статистики с 1950 года. По полу на 7,51 миллиона мальчиков приходится 7,15 миллиона девочек. Доля детей в общей численности населения составила 11,7%, что на 0,1 пункта меньше, чем в предыдущем году, и она снижается 48 лет подряд с 1975 года. С другой стороны, население в возрасте 65 лет и старше составило 36,27 миллиона человек (29%), что почти в 2,5 раза превышает количество детей.

Согласно выпуску Демографического ежегодника Организации Объединённых Наций за 2020 год, в Японии самая низкая доля детей среди 35 стран с населением более 40 миллионов человек. За ней следуют Южная Корея (11,9%), Италия (12,9%) и Германия (13,8%).

По возрастным группам с разбивкой на три года дети 12-14 лет являются самой многочисленной группой (3,23 млн чел.), далее следуют 9-11 лет (3,13 млн чел.), 6-8 лет (3,01 млн чел.), 3-5 лет (2,78 млн чел.), 0-2 года (2,51 млн чел.). Как видно, количество падает в младших возрастных группах, что показывает продолжение тенденции к снижению рождаемости.

В апреле 2023 года правительство создаст Агентство по делам детей и семьи, которое будет на уровне центрального правительства отвечать за административные вопросы, связанные с детьми, такие как меры против снижения рождаемости и поддержку воспитания детей. Можно ли обратить вспять установившийся за многие годы процесс снижения рождаемости без действенных мер при частой смене администраций?

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