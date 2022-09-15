Перед тем, как уложить младенца, лучше покачать его на руках в течение 5-8 минут: результаты исследования

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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Международная исследовательская группа, в состав которой входят японские ученые, обнаружила, что ожидание в течение пяти-восьми минут после того, как ребенок начинает засыпать, когда его держат на руках и покачивают на руках, помогает положить ребенка в кроватку, не разбудив.

Результаты исследования могут помочь родителям, у которых дети спят на руках, но начинают рыдать, когда их укладывают в одиночестве.

Результаты исследования были опубликованы 14 сентября в американском журнале Current Biology.

Курода Куми, исследователь из Японского центра исследований мозга Рикен, и другие члены группы провели исследование с участием 21 ребенка в возрасте семи месяцев и младше и их матерей, изучив детали того, как дети засыпают, в том числе изменения их частоты сердечных сокращений. .

Исследование показало, что дети просыпаются не потому, что их спина касается кроватки, а потому, что они больше не соприкасаются с телом матери.

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