Япония разрабатывает всеобъемлющий экономический пакет

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Токио, 26 октября (Jiji Press). Японское правительство и правящие партии разработали всеобъемлющий экономический пакет, включающий помощь в размере 100 000 йен для людей, недавно родивших ребенка, как стало известно 26 октября.

Проект пакета также включает меры по облегчению бремени оплаты коммунальных услуг, а также поддержку переквалификации для получения более высокой заработной платы.

Правительство договаривается с правящими партиями об использовании почти 30 триллионов йен на этот пакет. Оно планирует принять решение по этому вопросу 28 октября.

Согласно проекту, правительство предоставит в общей сложности 100 000 йен наличными или купонами, когда родители отправят уведомления о беременности и родах.

Правительство позволит местным властям выбирать, выпускать ли купоны, которые можно обменять на товары по уходу за детьми, или предлагать наличные деньги.

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