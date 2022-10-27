Япония разрабатывает всеобъемлющий экономический пакет
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Токио, 26 октября (Jiji Press). Японское правительство и правящие партии разработали всеобъемлющий экономический пакет, включающий помощь в размере 100 000 йен для людей, недавно родивших ребенка, как стало известно 26 октября.
Проект пакета также включает меры по облегчению бремени оплаты коммунальных услуг, а также поддержку переквалификации для получения более высокой заработной платы.
Правительство договаривается с правящими партиями об использовании почти 30 триллионов йен на этот пакет. Оно планирует принять решение по этому вопросу 28 октября.
Согласно проекту, правительство предоставит в общей сложности 100 000 йен наличными или купонами, когда родители отправят уведомления о беременности и родах.
Правительство позволит местным властям выбирать, выпускать ли купоны, которые можно обменять на товары по уходу за детьми, или предлагать наличные деньги.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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