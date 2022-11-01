Япония в октябре в ходе валютных интервенций купила рекордные 6,3 трлн йен

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Токио, 31 октября (Jiji Press). Япония в октябре потратила 6349,9 млрд йен на интервенции на валютном рынке, достигнув рекордного месячного максимума для операций по покупке йены в Японии, как показал отчёт министерства финансов.

Предыдущий максимум составлял 2838,2 млрд йен, зафиксированный в предыдущем месяце. Последний отчёт охватывал период с 29 сентября по 27 октября.

В результате общая сумма интервенций по покупке йены, направленных на сдерживание продолжающегося падения валюты, достигла почти 9,2 трлн йен.

22 сентября Япония впервые за 24 года провела интервенцию по покупке йены и продаже доллара. Министр финансов Судзуки Сюнъити сразу же объявил об этом шаге на пресс-конференции, но операция не смогла предотвратить дальнейшее падение йены.

С тех пор японские власти, по-видимому, перешли к «скрытному» вмешательству, отказываясь немедленно подтвердить, вмешивались ли они.

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