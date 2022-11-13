Правительство Японии попросит Apple и Amazon улучшить практику бизнеса
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Токио, 11 ноября (Jiji Press). Министерство промышленности Японии заявило, что планирует обратиться к Apple Inc. и Amazon Japan GK с просьбой добровольно улучшить деловую практику в соответствии с законом о прозрачности и справедливости услуг цифровых платформ.
Закон обязывает технологических гигантов раскрывать условия контрактов с деловыми партнёрами и ежегодно представлять отчёты правительству.
Министерство заявило, что Apple необходимо предоставить поставщикам приложений достаточно времени, чтобы подготовиться к изменению цен и объяснить им детали и причины изменения цен.
Оно упоминает случай, когда поставщик приложений был уведомлен Apple об изменении цены всего за 15 дней до введения новой цены.
Министерство также заявило, что Amazon Japan должна раскрывать причины, по которым она приостанавливает действие учётной записи бизнес-оператора, позволяя оператору подавать любые возражения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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