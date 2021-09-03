Сбой облачного сервиса Amazon повлиял на многие японские компании
НовостиЭкономика Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 сентября (Jiji Press). Произошедший 2 сентября сбой в облачных сервисах Amazon вызвал проблемы у широкого круга компаний в Японии, включая авиакомпании и онлайн-компании, занимающиеся ценными бумагами.
По данным Amazon Web Services Inc., подразделения Amazon.com Inc., сбой в сети произошел из-за отказа оборудования около 7:30 утра и не был устранён примерно до 13:40.
Из-за связанных с этим проблем задержалось 17 внутренних рейсов All Nippon Airways на срок до 13 минут, поскольку примерно с 11:30 пассажиры не могли пройти регистрацию в международном аэропорту Ханэда в Токио.
Рейсы Japan Airlines проводились без изменений, но замедлилась работа онлайн-системы, связанной с грузовыми авиаперевозками.
В финансовом секторе компания SBI Securities Co., доступная только через Интернет, подтвердила, что у ее клиентов возникли проблемы со входом на веб-сайт торговли акциями, в то время как аналогичные компании Rakuten Securities Inc., Matsui Securities Co. и Monex Inc. увидели, что их информационные системы котировок акций работают неправильно. Был затруднён доступ к приложениям MUFG Bank и Mizuho Bank.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Amazon в ближайшие месяцы наймет 55.000 сотрудников на фоне усиления спроса -- гендиректор
- Цифровой сдвиг: японский рекрутер отправляется в Индию, чтобы восполнить нехватку ИТ-инженеров
- В Японии создано правительственное агентство по внедрению цифровых технологий
- Эпидемия стимулирует цифровое развитие Японии
- В главных офисах министерств Японии намерены расширять применение удалённой работы и после коронавируса
- Правительство Японии намерено субсидировать программы использования искусственного интеллекта для поиска брачных партнёров
- Компании Fujitsu и Tokyo Shinagawa Hospital разрабатывают технологию диагностики COVID-19 при помощи искусственного интеллекта
- В Японии используют суперкомпьютер для поиска возможных лекарств от коронавируса
- Японский суперкомпьютер «Фугаку» признан самым производительным в мире
- Японский суперкомпьютер «Фугаку» проанализировал данные об эффективности масок и защитных щитков в борьбе с распространением инфекции
- Влияние коронавируса: в Японии закупки тунца проводят с помощью искусственного интеллекта
- Консультация с искусственным интеллектом и другие способы предотвращения самоубийств в Японии
- Искусственный интеллект в Японии: глубокое обучение и текущая ситуация
- В Японии вводят закон, регулирующий деятельностей гигантов цифровой индустрии
- Как собирать налоги с цифровой экономики, или что позволяет гигантам GAFA уклоняться от уплаты 24 трлн йен
- Как быть с гигантами информационной индустрии?