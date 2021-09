Сбой облачного сервиса Amazon повлиял на многие японские компании

Новости

Токио, 2 сентября (Jiji Press). Произошедший 2 сентября сбой в облачных сервисах Amazon вызвал проблемы у широкого круга компаний в Японии, включая авиакомпании и онлайн-компании, занимающиеся ценными бумагами.

По данным Amazon Web Services Inc., подразделения Amazon.com Inc., сбой в сети произошел из-за отказа оборудования около 7:30 утра и не был устранён примерно до 13:40.

Из-за связанных с этим проблем задержалось 17 внутренних рейсов All Nippon Airways на срок до 13 минут, поскольку примерно с 11:30 пассажиры не могли пройти регистрацию в международном аэропорту Ханэда в Токио.

Рейсы Japan Airlines проводились без изменений, но замедлилась работа онлайн-системы, связанной с грузовыми авиаперевозками.

В финансовом секторе компания SBI Securities Co., доступная только через Интернет, подтвердила, что у ее клиентов возникли проблемы со входом на веб-сайт торговли акциями, в то время как аналогичные компании Rakuten Securities Inc., Matsui Securities Co. и Monex Inc. увидели, что их информационные системы котировок акций работают неправильно. Был затруднён доступ к приложениям MUFG Bank и Mizuho Bank.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме