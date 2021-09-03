Комитет по справедливой торговле Японии закроет расследование о комиссионных Apple после того, как компания пересмотрит принципы оплаты

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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Японский комитет по справедливой торговле заявила, что прекратит расследование в отношении Apple Inc. в связи с предполагаемым нарушением этим американским технологическим гигантом антимонопольного закона в отношении платы за распространение приложений.

Комитет сообщил, что расследование в отношении комиссионных в размере 15-30%, которые требует Apple от разработчиков приложений, было начато в октябре 2016 года.

По данным комитета, Apple сообщила антимонопольному органу, что позволит разработчикам приложений эффективно предоставлять свои услуги без уплаты комиссионных. Комитет закроет расследование после получения подтверждений пересмотра Apple соответствующих руководящих принципов.

В отношении комиссионных Apple ведётся расследование также со стороны антимонопольных органов Европы и США.

По данным комитета, это первый случай, когда Apple меняет свои правила в отношении комиссионных за покупки в приложении в ответ на запрос правительственного агентства.

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