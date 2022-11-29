Правительство Японии приняло план удвоения доходов от финансовых активов

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Токио, 28 ноября (Jiji Press). Правительство Японии приняло план по удвоению доходов населения от активов в рамках усилий по переходу от сбережений к инвестициям.

План включает в себя создание постоянной схемы поощрения мелких инвестиций с индивидуальных сберегательных счетов NISA и бессрочного безналогового периода для NISA.

Правительство также поставило цель увеличить объём внутренних инвестиций в начинающие компании примерно до 10 трлн йен в 2027 финансовом году, что более чем в 12 раз превышает текущий уровень, и увеличить количество стартапов до 100 000, что более чем в 10 раз больше нынешнего.

Оба плана являются важной частью усилий премьер-министра Кисиды Фумио по созданию благотворного круга роста и перераспределения богатства.

В соответствии с планом удвоения доходов от активов правительство поставило цель удвоить количество счетов NISA до 34 миллионов и объём инвестиций по схеме NISA до 56 триллионов йен в течение следующих пяти лет.

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