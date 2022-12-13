Продажи пива в Японии в ноябре упали на 8%
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Токио, 12 декабря (Jiji Press). Продажи пива и пивных напитков в Японии в ноябре упали на 8% по сравнению с прошлым годом, всё еще не оправившись от октябрьского скачка цен, как показали оценки Kirin Brewery Co. и других.
Asahi Breweries Ltd. сообщила о снижении стоимости своих продаж на 7%, тогда как объём продаж Kirin снизился на 8%, а Sapporo Breweries Ltd. – на 7%.
Пивовары столкнулись с заметным падением продаж консервированных напитков, предназначенных в основном для домашнего потребления.
У Suntory Spirits Ltd. падение продаж составило всего 2%, так как модернизированные продукты показали хорошие результаты.
Падение продаж в этой отрасли после скачка спроса перед повышением цен в основном продолжалось в ноябре, сказал представитель Suntory.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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