Продажи пива в Японии в ноябре упали на 8%

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Токио, 12 декабря (Jiji Press). Продажи пива и пивных напитков в Японии в ноябре упали на 8% по сравнению с прошлым годом, всё еще не оправившись от октябрьского скачка цен, как показали оценки Kirin Brewery Co. и других.

Asahi Breweries Ltd. сообщила о снижении стоимости своих продаж на 7%, тогда как объём продаж Kirin снизился на 8%, а Sapporo Breweries Ltd. – на 7%.

Пивовары столкнулись с заметным падением продаж консервированных напитков, предназначенных в основном для домашнего потребления.

У Suntory Spirits Ltd. падение продаж составило всего 2%, так как модернизированные продукты показали хорошие результаты.

Падение продаж в этой отрасли после скачка спроса перед повышением цен в основном продолжалось в ноябре, сказал представитель Suntory.

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