В Японии предпринимаются усилия по практическому использованию «летающих мотоциклов»
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Токио, 18 января (Jiji Press). В Японии предпринимаются усилия по практическому использованию «летающих мотоциклов», которые, вероятно, будут использоваться в спасательных операциях и перевозке грузов в пострадавших от стихийных бедствий районах, хотя пока ещё существуют технические и юридические проблемы.
Первый «ховербайк» Xturismo, разработанный токийским стартапом ALI Technologies Inc., был представлен в декабре 2022 года.
Вдохновлённый серией фильмов «Звездные войны», этот стартап разработал «ховербайк», способный летать на высоте около 3 метров над землей с помощью шести пропеллеров. Он летает со скоростью от 80 до 100 километров в час.
В октябре 2021 года стартап начал продавать ограниченное количество (200 единиц) ховербайка по подписке по цене 77,7 миллиона йен.
В марте 2022 года ховербайк Xturismo привлёк внимание, когда Синдзё Цуёси, менеджер японской профессиональной бейсбольной команды Hokkaido Nippon-Ham Fighters, появился на нём на церемонии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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