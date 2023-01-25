Япония и ЕС проведут переговоры вице-министров по поводу создания «горячей линии»
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Брюссель, 23 января (Jiji Press). Высокопоставленный чиновник Европейской службы внешних связей (EEAS), аналога министерства иностранных дел в Европейском союзе, посетит Японию 25 января, чтобы провести переговоры с заместителем министра иностранных дел Японии Мори Такэо, как сообщили источники.
Ожидается, что генеральный секретарь EEAS Стефано Саннино и Мори обсудят широкий круг вопросов, включая возможное создание «горячей линии» между Японией и ЕС для подготовки к непредвиденным обстоятельствам.
Считается, что Япония и ЕС, которые проявляют повышенную бдительность в отношении действий Китая, переговорами заместителей министров подтверждают широкое сотрудничество в преддверии саммита Большой семёрки, который состоится в мае в городе Хиросима на западе Японии.
В этом году Япония председательствует в «Большой семёрке», в которую также входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, США и ЕС.
В июле прошлого года Мори посетил Брюссель и провёл переговоры с Саннино.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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