Китай не согласен с заявлением Японии о пролётах воздушных шаров-шпионов

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Пекин, 15 февраля (Jiji Press). Китай не согласен с заявлением Японии о том, что летающие объекты, обнаруженные ранее в её воздушном пространстве, включали китайские воздушные шары-шпионы, заявил в среду представитель министерства иностранных дел Ван Веньбинь.

Он заявил на пресс-конференции, что Пекин решительно выступает против бездоказательных нападок, призвав Токио сохранять объективную и справедливую позицию и прекратить следовать американской пропаганде.

Что касается дискуссий Токио о пересмотре критериев применения оружия в ответ на пролёты шаров-шпионов, Ван повторил, что Япония не должна следовать примеру Соединенных Штатов.

На сообщения американских СМИ о том, что китайский воздушный шар, сбитый над США, неожиданно достиг материковой части страны, Ван подчеркнул, что отклонение воздушного шара от курса не было запланировано, призвав Вашингтон не реагировать слишком остро. Каким был запланированный курс воздушного шара он не упомянул.

Начиная с понедельника, Пекин повторяет заявления о том, что в этом году американские воздушные шары незаконно вторгались в его воздушное пространство больше десяти раз.

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