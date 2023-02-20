Министр иностранных дел Японии поднял вопрос о воздушных шарах в переговорах с Ваном из Китая

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Мюнхен, 18 февраля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса проинформировал высокопоставленного китайского дипломата Ван И о позиции Токио в отношении предполагаемых китайских воздушных шаров-шпионов.

Воздушные шары из любой страны, входящие в воздушное пространство другой страны без разрешения, будут считаться нарушившими воздушное пространство, сказал Хаяси Вану, члену Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, на встрече в южногерманском городе Мюнхен. .

Японское правительство недавно объявило о своей позиции, согласно которой летающие объекты, замеченные над Японией в период с 2019 по 2021 год, считаются беспилотными воздушными шарами-шпионами из Китая.

По словам Хаяси, японско-китайские отношения продолжают сталкиваться с множеством проблем, выразив обеспокоенность ситуацией вокруг островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море, находящихся под управлением Японии, и растущей военной активностью Китая, в том числе в рамках сотрудничества с Россией. Хаяси также продемонстрировал позицию Японии в отношении мира и стабильности в Тайваньском проливе. На острова Сэнкаку, известные в Китае как Дяоюйдао, претендует Пекин.

В связи с военной агрессией России против Украины Хаяси призвал Китай действовать как ответственная держава.

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