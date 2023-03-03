Насилие в семье снова достигло рекордных показателей в Японии

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Токио, 2 марта (Jiji Press). Японская полиция получила 84 496 запросов на консультации по поводу насилия в семье в 2022 году, что на 1,8% больше, чем в предыдущем году. Этот рост продолжается 19-й год подряд, показали данные полиции.

Согласно данным, собранным Национальным полицейским агентством, 73,1% обращений поступает от женщин. Запросы от мужчин также имеют тенденцию к росту, увеличившись на 1819.

Полиция произвела аресты или применила другие меры вмешательства в 8581 случае бытового насилия, что на 122 меньше предыдущего года. В это число входят один случай нанесения телесных повреждений, приведших к смерти, и 116 случаев покушения на убийство.

Число дел о нарушении запрета приближаться к жертвам сократилось на 23 до 46.

По данным Национального полицейского агентства, количество выданных охранных ордеров имеет тенденцию к снижению.

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