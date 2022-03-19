В Японии зарегистрировано рекордно высокое количество случаев жестокого обращения с детьми

В Японии зарегистрировано рекордно высокое количество случаев жестокого обращения с детьмиОбщество
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Количество случаев жестокого обращения с детьми, выявленных полицией в 2021 году, увеличилось на 1,9% по сравнению с предыдущим годом до 2174 случаев, что является новым рекордом. В связи с ростом общественного внимания к проблеме увеличивается количество сообщений и обращений за консультацией со стороны третьих лиц. Полиция также всё чаще узнаёт о таких случаях, укрепляя сотрудничество с центрами помощи детям.
По типам жестокого обращения чаще всего это было физическое насилие, 1766 случаев, или 80% от общего числа. Было зарегистрировано также 339 случаев сексуального насилия, 48 случаев психологического насилия и 21 случай недостаточной заботы о нуждах ребёнка. Среди преступников 1039 человек – родные отцы, 568 родные матери, 371 усыновившие мужчины либо отчимы, и 115 мужчин-родственников.
Число детей в возрасте до 18 лет, получивших травмы, увеличилось на 2,2% до 2219 человек, что является самым высоким показателем за всю историю. Погибло 54 ребёнка, в 29 случаях – при самоубийстве вместе с ребёнком.
Фотография к заголовку: PIXTA
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