Обращения в полицию из-за порномести мести побили в Японии очередной рекорд

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Токио, 2 марта (Jiji Press). Число обращению в японскую полицией по поводу «порномести» в 2022 году выросло на 100 по сравнению с предыдущим годом до 1728, достигнув рекордного уровня шестой год подряд, показали данные Национального полицейского агентства.

Порноместь определяется как акт размещения в Интернете откровенных сексуальных изображений или видео людей, в основном бывших романтических партнёров, без их согласия.

Из общего числа обращений 726, или самая большая группа, включала жертв в возрасте от 20 лет. Следующей по количеству обращений стала возрастная группа 19 лет и младше, таких случаев зафиксировано 475 .

Было зарегистрировано семь случаев обращения жертв в возрасте 70 лет и старше.

Из всех пострадавших более 80% составили женщины, в то время как доля жертв мужского пола выросла в 2,6 раза по сравнению с четырьмя годами ранее.







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