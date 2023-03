Японские универмаги оставят решение об использовании масок на усмотрение покупателей

Новости

Токио, 6 марта (Jiji Press). Четыре крупных оператора японских универмагов с 13 марта оставят решение о ношении масок внутри магазинов на усмотрение покупателей, отменив требование носить маски, говорят представители отрасли.

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. будет следовать правительственной политике, согласно которой с 13 марта решения о ношении масок должны приниматься отдельными лицами как внутри, так и снаружи зданий. Между тем, компания пока продолжит требовать от своих работников носить маски.

Аналогичные изменения примут и другие три компании – J. Front Retailing Co., материнская компания Daimaru Matsuzakaya Department Stores Co., Takashimaya Co. и Sogo & Seibu Co.

Isetan Mitsukoshi и другие пока оставят диспенсеры с дезинфицирующими средствами, перегородки и датчики температуры в своих магазинах.

6 марта гигант розничной торговли Aeon Co. объявил об аналогичном изменении политики в отношении масок, также начиная с 13 марта.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме