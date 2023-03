Железнодорожные компании определят свою политику ношения масок в поездах с 13 марта

Новости

Токио, 7 марта (Jiji Press). Комитет по связям железнодорожных операторов Японии объявил о решении разрешить каждой компании-члену с 13 марта определять политику в отношении ношения масок в качестве новой меры противодействия коронавирусу.

Решение включено в пересмотренные рекомендации комитета по COVID-19. Этот шаг был сделан после того, как в прошлом месяце правительство объявило, что, начиная с 13 марта, люди должны сами принимать решения о том, носить ли маски для лица как в помещении, так и на улице. В комитет входят компании Группы японских железных дорог и другие железнодорожные фирмы.

Компания East Japan Railway Co. (JR East), West Japan Railway Co. (JR West) и Central Japan Railway Co. (JR Tokai) заявили, что больше не будут призывать к ношению масок через объявления в поезде и на станциях с 13 марта.

В декабре прошлого года комитет выпустил четвёртое издание своих руководств по COVID-19, включая меры, связанные с закрытыми многолюдными местами и местами с тесным контактом. Согласно действующей редакции, железнодорожные операторы призывают пассажиров носить маски и воздерживаться от громкого разговора в поездах.

Пересмотренные инструкции по-прежнему призывают железнодорожные компании обеспечивать надлежащую вентиляцию внутри и регулярную дезинфекцию поездов, в то время как требование к пассажирам носить маски и формулировка относительно использования масок сотрудниками были удалены.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

