В Японии пересмотрели рекомендации о ношении масок в связи с COVID-19

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Токио, 13 марта (Jiji Press). В Японии с 13 марта правительство вводит пересмотренные рекомендации о ношении масок для лица в связи с COVID-19, предоставляя гражданам самим решать, носить ли маски как в помещении, так и на улице.

В Японии нет обязательных правил использования масок. В предыдущей рекомендации людям советовали носить маски в помещении, но говорили, что на улице такой необходимости нет.

В пересмотренном руководстве говорится, что людям следует предоставить возможность свободно решать, носить ли им маски, и призывать общественность уважать решения друг друга.

В нём также перечислены конкретные ситуации, в которых рекомендуется носить маску – например, в переполненных поездах и автобусах, а также во время посещения медицинских учреждений и учреждений по уходу за престарелыми.

Тех, у кого есть симптомы простуды и у кого есть положительный результат теста на новый коронавирус, а также людей, живущих с ними, просят не выходить на улицу. Если им нужно будет выйти на улицу, их попросят надеть маски.

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