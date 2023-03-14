Большинство японцев вряд ли скоро откажутся от масок

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Токио, 13 марта (Jiji Press). Похоже, что большинство японцев в ближайшее время не откажутся от привычки носить маски, даже после того, как 13 марта правительство ослабило свои правила использования масок в качестве меры по борьбе с COVID-19.

«Ожидается, что большинство людей пока будут продолжать носить маски для лица, поскольку они обеспокоены тем, что о них думают окружающие», – сказал один эксперт, добавив, что люди могут начать отказываться от использования масок в период праздников «Золотой недели» с конца апреля.

В онлайн-опросе, проведенном в феврале компанией Laibo Inc., которая предлагает услуги, связанные с трудоустройством, 27,8% заявили, что будут продолжать носить маски постоянно, а 66,7% заявили, что будут использовать маски в зависимости от ситуации. Только 5,5% заявили, что не будут использовать маски в качестве меры борьбы с COVID-19 ни при каких обстоятельствах.

В опросе приняли участие 561 человек в возрасте от 20 до 50 лет.

Отдельный опрос, проведенный Такаку Рэо, доцентом Университета Хитоцубаси, показал, что доля респондентов, называющих причиной ношения масок своё окружение, выросла до 35% в марте с 30% в августе прошлого года.

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