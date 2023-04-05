Судзуки Тосио стал президентом Studio Ghibli

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Токио, 4 апреля (Jiji Press). Японская анимационная компания Studio Ghibli Inc. сообщила, что 74-летний продюсер и представитель Судзуки Тосио вернулся в компанию качестве её президента.

Судзуки снова занял пост президента после того, как 66-летний Хосино Кодзи ушёл с поста президента и председателя правления в конце марта.

После окончания университета Судзуки присоединился к Tokuma Shoten Publishing Co., а позже участвовал в открытии Studio Ghibli в 1985 году.

С 1989 года Судзуки продюсировал почти все фильмы Studio Ghibli для кинотеатров, в том числе фильмы Миядзаки Хаяо. Ранее он занимал пост президента с 2005 по 2008 год.

Хосино в настоящее время остаётся представительным директором, но уйдёт в отставку и покинет фирму после общего собрания акционеров в июне.

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