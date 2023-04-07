Японская художница манги Такахаси Румико удостоена французского ордена
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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Японская художница-мангака Такахаси Румико, автор произведений «Урусэй яцура» и «Мэдзон Иккоку» была удостоена звания рыцаря французского Ордена искусств и литературы, сообщила издаьельская компания Shogakukan Inc.
Такахаси в своём заявлении сказала: «Я очень рада, что людям во Франции нравится моя работа, основанная на повседневной жизни японцев. Это побуждает меня усердно работать и продолжать рисовать мангу».
Орден Искусств и литературы получали и другие японские художники манги, в том числе Мацумото Лэйдзи, Торияма Акира и Отомо Кацухиро.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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