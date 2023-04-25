Токио протестует против включения Россией организации бывших жителей Северных территорий в список «нежелательных организаций»

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Токио, 24 апреля (Jiji Press). Япония направила России протест по дипломатическим каналам в связи с недавним объявлением Россией «нежелательной организацией» группы японцев, проживавших на островах, удерживаемых Россией, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

«Утверждение России крайне однобоко и совершенно неверно», – заявил на пресс-конференции этот высокопоставленный представитель правительства Японии, критикуя определение, сделанное 21 апреля Генеральной прокуратурой России.

По словам Мацуно, это определение не должно отрицательно сказываться на деятельности группы «Тисима рэммэй», и бывших жителей островов, которые Япония называет Северными территориями.

Острова, удерживаемые Россией, были захвачены бывшим Советским Союзом в последние дни Второй мировой войны. Территориальный спор из-за островов помешал Токио и Москве заключить мирный договор, чтобы официально прекратить боевые действия.

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